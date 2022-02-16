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Son dakika haber: Memnuniyet çıtasını yükseltmek için anket çalışması başlattılar - Son Dakika

Son dakika haber: Memnuniyet çıtasını yükseltmek için anket çalışması başlattılar

16.02.2022 10:37
Son dakika haber: Memnuniyet çıtasını yükseltmek için anket çalışması başlattılar

Son dakika haberler... Maksimum müşteri memnuniyeti anlayışı hizmet veren Bursa Ağır Vasıta, mevcut müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, müşteri beklenti ve isteklerine odaklanarak, servislerinden hizmet alan müşterilerine anket uygulamalarına başlattı.

Maksimum müşteri memnuniyeti anlayışı hizmet veren Bursa Ağır Vasıta, mevcut müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, müşteri beklenti ve isteklerine odaklanarak, servislerinden hizmet alan müşterilerine anket uygulamalarına başlattı.

Bursa Ağır Vasıta, taşımacılık sektörünün kalbi olan Bursa Gemlik'teki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek hedefiyle yeni yerine taşındığını ifade eden Bursa Ağır Vasıta DAF Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ahmet Emrem, "Fiziki şartların iyileştirilmesi ile artan müşteri memnuniyetini verdiği satış ve satış sonrası hizmetlerle de desteklemekteyiz. 'Görüşlerinizi Önemsiyoruz' sloganıyla bizden hizmet alan müşterilerinin, aldıkları hizmeti değerlendirmelerini, beklenti ve önerilerini çok önemsiyoruz. Bu bize bir yol haritası oluşturmaktadır. İnovatif ve müşteri odaklı hizmet anlayışını başarıyla yerine getiririyoruz. Tüm gayretlerimiz, satış sonrası hizmetlerde sürdürülebilir ticari ilişkileri, yüksek standartta hizmet performansı ile sektörün önde gelen markalarından olmaya devam etmektir" dedi. - BURSA

Son dakika haber: Memnuniyet çıtasını yükseltmek için anket çalışması başlattılar
Son dakika haber: Memnuniyet çıtasını yükseltmek için anket çalışması başlattılar

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Maksimum, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Memnuniyet çıtasını yükseltmek için anket çalışması başlattılar - Son Dakika Ekonomi


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