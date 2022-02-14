Son dakika haber... Selçuklu İstihdam Merkezi 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi çatısı altında hizmet veren Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) iş arayanlarla işverenler arasında köprü oluşturuyor. 2015 yılından bu yana hizmet veren merkez 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Selçuklu İstihdam Merkezi iş arayan vatandaşlarla işçi arayan firmalar arasında köprü oluşturmaya devam ediyor. Selçuklu İstihdam Merkezi bugüne kadar 4 bin 500 kişinin istihdam edilmesine katkı sağladı. İstihdam Merkezi sistemine ise 20 bin vatandaş ve 360 firma kayıt oldu. İş arayan vatandaşlar Selçuklu istihdam Merkezi'ne bizzat başvuru yapabilecekleri gibi www.selcukluistihdam.com internet adresinden doldurdukları iş talep formunu sisteme fotoğrafları ile birlikte yükleyip kayıt yaptırabiliyor.

Süreci istihdam uzmanları yönetiyor

İş arayan ve Selçuklu İstihdam Merkezi'ne gelerek başvuru yapan vatandaşlar için istihdam uzmanları tarafından ön görüşme neticesinde bir özgeçmiş oluşturuluyor. Yapılan görüşme sonrasında iş arayanların öncelikleri ve istekleri belirlenerek uygun iş tekliflerinin sunulması sağlanıyor. Süreç içerisinde Selçuklu İstihdam Merkezi sistemine kayıt olan ve işçi talebinde buluna firmalar ve iş arayan adaylar buluşturuluyor. Yapılan iş görüşmesinin takibi istihdam uzmanları tarafından yapılırken iş görüşme sonucu olumsuz olan adayların süreç değerlendirme analizi yapılıp, adaya uygun yeni iş teklifleri sunuluyor. Selçuklu İstihdam Merkezi görevlileri haftanın belirli bir günü firma ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde firmaları sisteme dahil eden uzmanlar firmalardan aldıkları ilan talepleri doğrultusunda doğru personelin doğru işe yönlendirilmesini sağlıyor. Selçuklu İstihdam Merkezi iş arayanlara mesleklerine uygun olarak sertifika ve belge alabilmeleri için kurslara da yönlendiriliyor. Kurslarla iletişimi yine Selçuklu İstihdam Merkezi kurarken buralardan eğitim alan vatandaşlar sisteme kendileri girerek aldıkları sertifikaları işleyebiliyorlar.

"İnsanların evine ekmek götürmesine vesile olmak bizi mutlu ediyor"

Selçuklu İstihdam Merkezi'nin doğru işgücünü doğru noktalarda değerlendirmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu İstihdam Merkezimiz kurulduğu günden bu yana özel sektör ve kamusal alanlarda alternatif iş kolları üzerinden yönlendirmeler sağlayarak, iş hayatına atılacak gençlerimize uzman ekibimizle danışmanlık hizmeti vermektedir. Selçuklu İstihdam Merkezi olarak İşkur, özel istihdam büroları, eğitim ve danışmanlık firmaları, ilgili vakıf ve dernekleri ve işverenlerimizi önemli bir çözüm ortağı olarak görüyoruz. Geride kalan süreçte İstihdam Merkezimiz sistemine kayıt ettiği 20 bin aday kaydı yaparak bunlardan 4 bin 500'ünün istihdam edilmesine katkı sağladı. Eğer bu insanların istihdam edilmesine, evlerine ekmek götürebilmelerine katkı sağladıysak ne mutlu bize. Şu an için sistemimize kayıtlı 360 şirketimiz var. İnşallah bu sayıyı da artırarak firmalara doğru işgücünün ulaştırması temennisi ile iş arayan ve işverenlerimizi Selçuklu İstihdam Merkezimizden istifade etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA