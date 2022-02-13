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Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" - Son Dakika

Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın"

13.02.2022 12:55
Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Mehmet Muş, Pazartesi, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş: 'KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Muş: "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" - Son Dakika
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