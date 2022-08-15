Gaziantep haber: Gaziantep'te Antep Fıstığı İşleme Tesisi kuruldu - Son Dakika
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Gaziantep haber: Gaziantep'te Antep Fıstığı İşleme Tesisi kuruldu

15.08.2022 15:37
Gaziantep haber: Gaziantep'te Antep Fıstığı İşleme Tesisi kuruldu

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te kurulan Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisiyle üreticiler ürünlerini kaliteli ve sağlıklı işleme fırsatı bulacak.

Gaziantep'te kurulan Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisiyle üreticiler ürünlerini kaliteli ve sağlıklı işleme fırsatı bulacak.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GBT) yapılan açıklamaya göre, GTB ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü iş birliğinde kurulan ve ileri teknolojinin kullanıldığı tesis tamamlandı.

Tesiste incelemelerde bulunan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yöre halkının modern işleme konusunda tesisin önemli bir misyon üstleneceğini aktardı.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Akıncı, şunları kaydetti:

"Antep fıstığında iç ve dış pazarlarda sürdürülebilirliği etkin kılabilmemiz için hasattan, işlemeye, depolamaya ve pazarlamaya kadar olan tüm kalite parametrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en asgari seviyeye indirgememiz gerekiyor. Bu bağlamda Antep fıstığının modern teknolojiyle işlenmesine ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik hayata kazandırdığımız tesisi hammaddenin işlenmesinden paketlenmiş ürün olana kadar tüm süreçlerde kalite ve güvenliğinin en üst seviyeye getirilmesine katkı sağlayacak."

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise tesisle kentin Antep fıstığı işlemedeki güçlü potansiyelini çok daha ileri noktalara taşımasına katkı sunacağına işaret etti.

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Kaynak: AA

Marmara Araştırma Merkezi, Gaziantep, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep haber: Gaziantep'te Antep Fıstığı İşleme Tesisi kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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