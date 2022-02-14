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Son dakika haberi... Kahramankazan'da "fiyat denetim timi" kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Kahramankazan'da "fiyat denetim timi" kuruldu

14.02.2022 18:04
Son dakika haberi... Kahramankazan'da "fiyat denetim timi" kuruldu

Son dakika haberine göre Kahramankazan Belediyesi'nin temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesine ilişkin düzenlemenin ardından kurduğu fiyat denetim timi denetimlere başladı.

Kahramankazan Belediyesi'nin temel gıdada KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesine ilişkin düzenlemenin ardından kurduğu fiyat denetim timi denetimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklayarak, "Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı üzerine harekete geçen Kahramankazan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde "fiyat denetim timi" kurdu. Denetimlere başlayan tim, ilçede gıda satışı yapılan zincir market, market, bakkal ve tüm işletmelerdeki etiketleri mercek altına aldı. Ekipler ilk olarak KDV'de yapılan indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Denetimlerini rutin olarak sürdürecek olan ekipler, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermeyecek. Ekipler, etiket kontrolünün yanı sıra, ruhsat, fatura, hijyen ve ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor.

"Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yaptıkları denetimleri kurdukları "fiyat denetim timi" ile daha da sıklaştıracaklarını söyledi. Fiyat denetim timini ilgili bakanlıklarca kurulacak ekiplere yardımcı olması amacıyla kurduklarını anlatan Oğuz, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini kaydetti. Oğuz, "Kahramankazan'ımızda fırsatçılığa ve fahiş fiyat artışlarına geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmedik, ettirmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Son dakika haberi... Kahramankazan'da fiyat denetim timi kuruldu
Son dakika haberi... Kahramankazan'da fiyat denetim timi kuruldu
Son dakika haberi... Kahramankazan'da fiyat denetim timi kuruldu
Son dakika haberi... Kahramankazan'da fiyat denetim timi kuruldu
Son dakika haberi... Kahramankazan'da fiyat denetim timi kuruldu

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Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Kahramankazan'da 'fiyat denetim timi' kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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