Son dakika haberi! Müşteri memnuniyet çıtasını yükselttiler

Koçaslanlar Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü İsmail Alkan, mevcut müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, müşteri beklenti ve isteklerine odaklanarak, servislerinden hizmet alan müşterilerine anket uygulamalarına başlattıklarını söyledi.

Müşteri Memnuniyet çıtasını sürekli yukarı çıkarmak için inovatif çalışmalar, projeler üreten Koçaslanlar Otomotiv, servislerinde yapacağı ekstra memnuniyet anketleriyle de müşteri beklentilerini doğru anlayıp memnuniyet çıtasını daha da üstelere çıkarmayı hedefliyor. 'Görüşlerinizi Önemsiyoruz' sloganıyla kendilerinden hizmet alan müşterilerinin, aldıkları hizmeti değerlendirmelerini, beklenti ve önerilerini çok önemsediklerini, bunun kendilerine bir yol haritası oluşturduğunu ifade eden Koçaslanlar Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü İsmail Alkan, "Firma olarak müşteri odaklı çalışmalar yaparak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmek üzere aralıksız çalışıyoruz. Her zaman müşterilerimizin yanında ve çözüm ortağı olarak duruşumuzu değiştirmeden onlar ile birlikte hareket ediyoruz. Böylece yetkili bayi olarak gerek yurt içi gerek yurt dışı müşterilerimiz ile Renault Trucks arasında köprü vazifesi yapıyoruz. Satış ve servis hizmetlerimize ek olarak, tüm servis noktalarımızda 24 saat yol yardım hizmeti sağlıyoruz. Tüm servislerimizde kazalı, hasarlı veya onarıma ihtiyaç duyulacak tüm süreçler ile liyakat sahibi yetkin ve etkili personelimiz ile 24 saat servis hizmeti sunuyoruz. Uzaktan arıza kodları okuma, yazılım güncelleme, parametre programlama ve konum bilgisi edinmek hedefiyle uzaktan bağlantılı servisleri yönetiyoruz. Bakım planlarının araçtan güncel kilometre, motor saati, yakıt tüketimi bilgilerinin otomatik olarak alındığı Bağlantılı Bakım Planı'nı takip ediyor ve gerekli dönemlerde müşterilere bilgisini ileterek Önleyici Bakım hizmetleri için servislerimize davet ediyoruz. Ayrıca herhangi bir arıza durumunu öngörerek gerekli parçaların değişimini sağlıyoruz" dedi.

Araçların düzenli servis bakımları, orijinal yedek parça kullanımı ve sürücü eğitimleri konularının önemini de vurgulayan Alkan, "Orijinal yedek parça kullanımı, özellikle lojistik sektöründeki araçlar için hayati bir önem taşımaktadır. Servislerimizde yapılacak bakım ve onarımlarda kullanılan yedek parçalar ve işçilikler 2 yıl Renault Trucks garantisi altındadır ve tüm yetkili servislerde geçerlidir. Araçlarımızın yedek parça değişiminden veya işçilikten yolda kalma durumunda araçlar garantiden ücretsiz olarak yapılmaktadır. Servislerde orijinal parçalar ile yapılan onarımlar sayesinde araçlarınızın ömürleri uzamakta ve ikinci el değeri artmaktadır. Orijinal parçalar ile yapılan bakım ve onarımlar araçların motor ömrünün ve motor aksamında bulunan yedek parçaların ömrü de uzamaktadır. Bakımları orijinal parçalar ile yapılan araçlar sürücü şikayetlerini de azaltmaktadır. Müşterilerimiz araçlarını daha çok çalıştırma fırsatı bulacak, araçların daha verimli kullanılması sayesinde müşteri memnuniyeti ve karlılığı artmaktadır. Öte yandan sürücü eğitimleri çok önemli bir konudur. Araçların yeni gelişen teknolojik alt yapılarına uygun sürücüler ile sürüş sağlanmalıdır. Bu sebepten sürücüler yeni araçlar hakkında bilgilendirmeli ve sürekli güncel tutmak için eğitimler yenilenmelidir" şeklinde konuştu. - BURSA