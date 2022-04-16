Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşı Türk deri sektörünü vurdu - Son Dakika

Deri sektörü Rusya- Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden kurtulmak amacıyla bir takım tedbirler alınması için öneriler sundu.

Türk deri sektörü Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Savaşın etkisiyle iki ülkeye ihracat yapan firmalar, dar boğazdan geçiyor. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gürsel Deri Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, İTO meclis toplantısında yaptığı konuşmada bu problemlere değindi.

Deri konfeksiyon ve kürk sektörünün savaştan en fazla zarar gören sektörlerin başında geldiğini anlatan Evin, "Rusya ve Ukrayna ile ihracat yapan ülkemiz sektörlerine devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak uzun vadeli krediler verilmesi, var olan kredilerin ertelenmesi bir nebze de olsa firmalarımızı rahatlatarak ayakta kalmalarını destekleyecektir. Bu bağlamda, senelerdir Türk derisi ve kürkünün Ukrayna'da mağaza açıp satışlarını yapan firmaların ülkemiz ihracatına önemli katkılar sağladıkları dikkate alınarak Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı halihazırda yerleşik durumda yıkılmış/yanmış Türk mağazalarına destek verilerek yok olmalarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren deri ve kürk üreticilerinin Ukrayna'da bulunan Türk firmalarından alacaklarını alamaması durumunda domino etkisiyle imalatçılarımızın olumsuz etkilenerek sıkıntı yaşamamaları amacıyla Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapan firmaların ihracatlarında uzun vadeli krediler verilmesi önem arz etmektedir" dedi.

"Kurban derisi toplayan firmalara tuz desteği verilmesi"

Evin, komitece, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan bahsi geçen sorunların çözümlenebilmesi için Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması yönündeki taleplerin değerlendirilmesi hususunun Başkanlığa arzına karar verildiğini söyleyerek şu desteklerden bahsetti:

"Yaklaşan kurban bayramında kesilen kurban derilerinin heba olmaması için derilerin toplanması konusunda Odamız tarafından öncülük yapılması, sektörümüz bakımından son derece önem arz eden kurban derilenin zayi olmasını engellemek amacıyla kesilmesi ve toplanması konusunda ehil kişilerin görevlendirilmesi,

Ayrıca zamlar nedeniyle fiyatı oldukça yükselen tuzun kurban derilerinin bozulmaması amacıyla mutlaka kullanılması gerektiği göz önüne alınarak kurban derisi toplayan firmalara tuz desteği verilmesi,

Konularında çalışma yapılması ve ilgili Kurum nezdinde girişimde bulunulması yönündeki talebimizin değerlendirilmesi hususunun Başkanlığa arzına karar verildi.

Deri ve kürk sektöründe KDV oranı konusunda yaşanan ve belirtilen sıkıntıların çözümlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması yönündeki talebimizin değerlendirilmesi hususunun Başkanlığa arzına karar verildi.

Yüzde 18 olan KDV oranı olan yarı mamul değerli kürkün ithalinde, nihayi ürün haline geldiğinde yüzde 25 ÖTV + yüzde 18 KDV ile satışı yapılmakta bu durum ülkemiz firmalarını rakip olan firmalarla rekabet edemez hale getirmektedir.

Ülkemizde üretilen değerli kürkten mamullerin yüzde 95 gibi yüksek bir oranı ihraç edilmekte, yapılan ihracatın büyük bir kısmı da ülkemizin güney sahillerinde turistlere gerçekleştirilmektedir.

Pırlantanın büyük bir kısmının iç piyasada satılmasına rağmen ÖTV alınmaması yanında yüksek oranda ihraç edilen değerli kürke yüzde 25 oranında ÖTV uygulanması neticesinde ciddi anlamda olumsuz etkilenen satışların düzenlenmesi ve var olan yanlışlığının giderilmesi son derece önem arz etmektedir.

Ayrıca deri ceket, çanta, ayakkabı ve kemere uygulanan yüzde 8 oranındaki KDV'nin cüzdan da yüzde 18 olarak uygulanması deri sektörünü olumsuz etkilemektedir. Mikro ihracat yapıyoruz fakat yaptığımız ihracat adı ihracat olmasına rağmen ihracat kredilerinin kapanmasında kabul edilmiyor yeşil pasaportta da kabul edilmiyor ihracat rakamlarında da görülmüyor." - İSTANBUL