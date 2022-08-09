Son dakika haberi: Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım ve yatırımlarını sürdürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım ve yatırımlarını sürdürdü

09.08.2022 11:47
Son dakika haberi: Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Son dakika habere göre Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 9 bin 657 trafo ve 23 bin 743 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye'de 5 bin 313 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 523 pano ile 42 trafo ve 35 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.301 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Gaziantep'te hizmet verdiği 826 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 42 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 43 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 39 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Toroslar EDAŞ'ın Gaziantep'te bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım ve yatırımlarını sürdürdü - Son Dakika

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