Üye Girişi
Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

16.02.2022 09:41
Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.289 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.289 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.293,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.289,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birlikleri geri çektiğini açıklamasıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 2.285,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının da yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, tutanaklarda para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydederek, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Ford Otomotiv Sanayi 2021 yılında konsolide net karını 8,8 milyar liraya, Türk Telekom da 5,8 milyar liraya çıkararak beklentileri aştı, Tav Havalimanları ise 2021'de 468 milyon lira kar elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi payları vadeli işlemlerde yüzde 2 ve Türk Telekom payları yüzde 0,5 artışla, Tav Havalimanları payları ise yüzde 0,3 azalışla işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri takviminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 ve 2.370 seviyelerinin direnç, 2.260 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement