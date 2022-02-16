Son dakika haberi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.289 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.293,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.289,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birlikleri geri çektiğini açıklamasıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 2.285,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının da yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, tutanaklarda para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydederek, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Ford Otomotiv Sanayi 2021 yılında konsolide net karını 8,8 milyar liraya, Türk Telekom da 5,8 milyar liraya çıkararak beklentileri aştı, Tav Havalimanları ise 2021'de 468 milyon lira kar elde etti.

Ford Otomotiv Sanayi payları vadeli işlemlerde yüzde 2 ve Türk Telekom payları yüzde 0,5 artışla, Tav Havalimanları payları ise yüzde 0,3 azalışla işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri takviminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 ve 2.370 seviyelerinin direnç, 2.260 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.