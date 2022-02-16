Üye Girişi
Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi

16.02.2022 10:52
Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi

Son dakika haberler... Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin azalmasının ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin azalmasının ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun, yapılan açıklamalar sonrası kısmen de olsa azalması ve yerini diplomatik çözüm umutlarına bırakmasıyla petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında düşüş, pay piyasalarında ise yükseliş yaşandı.

Analistler, gelişmeler sonrası yatırımcıların odağını jeopolitik gerilimlerden yükselen enflasyon karşısında merkez bankalarının hamlelerine çevirdiğini belirterek, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarının önem taşıdığını kaydetti.

Asya tarafında da Japonya Merkez Bankasının (BoJ), küresel çapta normalleşme yolunda adımlar atan merkez bankalarının aksine gevşek para politikası duruşunu korumasının ekonomik etkilerine yönelik tartışmaların devam ettiğini aktaran analistler, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının şimdilik sıkı politikaların gündemde olmadığını desteklediğini ifade etti.

Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, aşırı gevşek para politikasından vazgeçilmesinin Banka'nın elinde tuttuğu devasa büyüklükteki varlıklara zarar verebileceğini belirterek, "Bu ihtimal göz ardı edilemez ancak bunun kesin olarak gerçekleşeceğini de söyleyemeyiz." dedi.

Makroekonomik veri tarafında bakıldığında ise Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 9,1 ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,9 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.466 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 yükselerek 2.730 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 primle 27.460 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 115,6 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 58.248 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 24.670 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500

Ukrayna, Petrol, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
10:30 Özgeçmişinde 22 proje var! Dünyanın en iyi üniversiteleri sıraya girdi
10:28 Markete otomobiliyle girdi! Fren yerine gaza basan şaşkın sürücünün o anları
10:27 Kovalamaca nehirde bitti! Peşindekilerden kurtulmak için can havliyle nehre atladı, her yerde aranıyor!
10:25 Messi şaşırttı: Şampiyonlar Ligi'nin en fazla penaltı kaçıran ismi oldu!
10:24 2 yıldır kayıptı! 6 yaşındaki çocuğu, evin bodrum katında tutuyorlarmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement