Son dakika haberleri! Küresel piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, yeni haftanın başlangıcında da fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor.

ABD'li yetkililerin Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin cuma günkü açıklamaları sonrası, hafta sonunda atılan diplomatik adımlar yatırımcı güvenini yükseltmeye yetmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ı gerginliği düşürmek için Kiev'e davet ederken, Biden'ın Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Artan gerginlik sonrası emtia fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine çıkarken, bu durumun ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği ihtimali de dikkati çekiyor.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puan artıracağı tahmin edilirken, artan jeopolitik riskler sonrası bu ihtimalin yüzde 57'lere düştüğü görülüyor.

Cuma günü 3 dolardan fazla artarak yüzde 3,5 yükselişle 93,9 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın başlangıcında da yüzde 0,5 artışla 94,4 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısında enerji fiyatlarının halihazırda önemli rol oynadığını hatırlatarak, bu varlıkların fiyatlarında oynaklığın artmasının, para politikalarındaki belirsizliği de etkileyebileceğini ifade etti.

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları görmesinin ardından günü yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, yeni haftaya hafif gerileyerek başladı ve 1.853 dolar seviyesinde dengelendi.

Tahvil piyasalarında geçen haftaya kadar etkili olan satış baskısı da artan jeopolitik risklerle azalırken, cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 15 baz puan azalarak yüzde 1,94'e geriledi.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,90, Nasdaq endeksi yüzde 2,78 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftada ise hafif de olsa alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı sözle yönlendirmeler gündemin odağına yerleşmiş görünüyor.

ECB'nin bir önceki para politikası toplantısında şahinleşen duruşunun ardından para politikasının yol haritasına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Analistler, Lagarde'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda şahin tonundan nispeten de olsa uzaklaştığına dikkati çekerek, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ECB tarafından bölge ekonomisine olası etkilerine yönelik değerlendirmelerin önem arz ettiğini belirtti.

Cuma günü, Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 geriledi. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde de düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Asya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, azalan küresel risk iştahı ve Çin'de emlak sektörüne yönelik endişelerle bugün pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,20, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,54 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü ABD pay piyasalarında düşüş derinleşmeden önce kapanan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü yatay seyirle 13,5118'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,52 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu kaydederek, haftanın devamında yoğunlaşan veri takviminin de varlık fiyatları için önem arz ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 1.990 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 Avro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi