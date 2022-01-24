Üye Girişi
Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

24.01.2022 10:01
Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

Son dakika haberi... Eskişehir'de son günlerde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yollarda meydana gelen olumsuz şartlar birçok trafik kazasının oluşmasına sebebiyet verdi.

Eskişehir'de son günlerde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yollarda meydana gelen olumsuz şartlar birçok trafik kazasının oluşmasına sebebiyet verdi. Artan trafik kazaları kaportacılarda yoğunluğa neden oldu.

Eskişehir'de yaşanan yoğun kar yağışının ardından aşırı soğuk hava, buzlanmayı beraberinde getirdi. Özellikle ara sokaklarda buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Hem yağış, hem buzlanma bir araya gelince de irili ufaklı birçok trafik kazası meydana geldi. Aracını yaptırmak istenler soluğu kaportacılarda aldı. Sanayide hizmet veren kaportacılar kazaların ardından gelen araçlarla yoğun tempoda çalışmaya başladı.

"Kazaların çoğalmasıyla da işlerimiz yoğunlaştı"

Eskişehir'de 30 yıldır kaportacılık yapan Recep Çalışan özellikle kış lastiği kullanılmamasının ve dikkatsizliğin kazalara neden olduğunu belirtti. Karlı ve buzlu yolların etkisiyle trafik kazalarında artış olduğunu ve işlerinde hareketlilik olduğunu ifade eden Çalışan, şunları söyledi:

"Kar lastiği kullanmayanlar dikkatsizlik sonucu kaza yapıyorlar. Bir de takip mesafesini korumuyor hiç kimse. Soğuktan ve yerdeki buzlanmadan dolayı kazaların sayısı çoğalıyor. Fakat bilinçli bir şekilde kar lastiği kullananlar daha az kaza yapıyor. Son günlerdeki don olaylarından sonra da kaza sayıları çoğaldı. Kazaların çoğalmasıyla da işlerimiz yoğunlaştı. Kayarak kaza yapan araçlarda genellikle ön ve arka tampon, kapı ve çamurluklar hasar görüyor. Plastik olduğu için soğukta sertleşen ve çarpma etkisiyle kırılan tamponlar genellikle değiştiriliyor. Çamurluklar, kapılar tamir edilebiliyor ve boyanabiliyor" - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

YORUMLAR
500

Trafik Kazaları, Eskişehir, Kaza, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika Ekonomi


Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı! Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!         
09:57
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz         
09:51
100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!         
09:45
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:30 Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada
09:27 Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Trafik kazaları arttı, kaportacılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement