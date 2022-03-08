Son dakika haberleri... Uluslararası yatırımcılar YASED Akademi ile kadınları değişen iş dünyasına hazırlıyor - Son Dakika

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), geçen yıl başlattığı YASED Akademi eğitimlerine bu yıl da devam ederek, genç öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce uluslararası şirketlerin çalışma yapıları ve faaliyet alanları ile ilgili kapsamlı ve pratik bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, mezuniyet sonrası kariyerinde fark yaratmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik kurulan "YASED Akademi" bünyesinde hayata geçirilen eğitim programına uluslararası şirketlerin Üst Yöneticileri (CEO) de katkı sunuyor. YASED üyesi Akenerji, BP, Coşkunöz Holding, Duracell, Goodyear, Ravago, SAP, Shell, Siemens, Sodexo Entegre ve Tesa Bant'ın katkıları ile düzenlenecek YASED Akademi eğitimlerinde firma tanıtımları, teknik eğitimler ve CEO oturumları olmak üzere 3 başlık yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın, üyelerinin fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik konularını öncelikli gündemleri yapmasından gurur duyduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Kuruluşumuzdan bu yana geçen 42 sene içinde bu alanda YASED olarak pek çok projeye destek olduk. YASED Akademi projemiz en yeni uyguladığımız ve kariyerinin başındaki genç kadınların hayata atıldıklarında başarı şansını yükselten bir proje. Bu projeyle üniversite çağındaki öğrencilere hızla değişen küresel iş ve yatırım ortamının ihtiyaçlarına yönelik yetkinlikler ve iş görüşmelerinde mülakat teknikleri hakkında eğitimler verdik. YASED üyesi şirketler bu eğitimlere üst düzey yöneticileriyle, çalışanlarıyla bizzat katkı sağladı. Geçen sene yoğun ilgi gören bu projemize bu yıl da devam ediyoruz. Ümidimiz, hayalimiz, bir gün bu gençlerimizin de kariyerlerinde hak ettikleri yerlere gelmeleri."

YASED ve YASED üyelerinin çalışmaları ödüllendirildi

Açıklamada, Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliğinde 3 Mart 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen " Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni"nde, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın'a büyük ödül olarak adlandırılan "Kadının Dostu STK Ödülü" verildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre Sargın, törende yaptığı konuşmada, "Bu ödüller bize fırsat eşitliği sağlandığında kadınların her alanda başarılı olduğunu ve çalıştıkları kurum ve kuruluşlara başarı getirdiklerini gösteriyor. Bir iş insanı olarak hayalim, iş dünyasında kadınların sadece yetkinlikleri, bilgi ve profesyonel becerileriyle tanımlandığı bir dünya. YASED'in toplumsal cinsiyet eşitliği ile başarısı sadece bir STK olarak yaptığı çalışmalardan kaynaklanmıyor. Üyelerimizin bu alandaki başarılı çalışmaları ve uygulamada kaydettikleri başarılar bizleri hem gururlandırıyor, hem ilham veriyor. Ben de Türkiye'nin yetiştirdiği bir kadın yönetici olarak tüm YASED şirketlerine ülkemizin insan kaynağına yaptıkları bu değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Törende YASED üyesi şirketlere de ödül verildi. "Kadının Ekonomik Hayatına Değer Katan Proje Ödülü"ne YASED Yönetim Kurulu Üyesi ve PepsiCo Türkiye CEO'su Ece Aksel, "Yönetim Katına Yön Veren Kadın Ödülü"ne Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Parayı Yöneten Kadın Ödülü"ne Socar Doğalgaz İşbirimi CFO'su Betül Sarıkaya, "Kadının Sosyal Hayatına Değer Katan Proje Ödülü"ne L'oreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen ve "Pandemi ve Kadın Özel Ödülü"ne Philip Morris Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren layık görüldü.