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Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor

24.01.2022 14:53
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, kamu kurumlarında nöbetçi bırakmak şartıyla mesainin 15.30'da sona ereceğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı etkiledi. Tüm kent beyaza bürünürken, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün için kamuda mesai bitimi de erkene çekildi.

MESAİ 15.30'DA SONA ERECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden alınan bilgiye göre #İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30'da sona erecektir"

AKOM UYARDI: KAR YAĞIŞI GECE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Öte yandan AKOM'dan yapılan açıklamada, cuma gününden beri İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bugün kar fırtınası şeklinde yıllardır görülmeyen şiddette megakenti saracak. Gece saatlerinde etkisini daha artırması beklenen yağışla birlikte İstanbul'da birkaç gün boyunca aralıklarla devam edecek olan kar yağışının, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmasıyla şehri terk edeceği ifade edildi.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIK ARTACAK

Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. Perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının adım adım yükselmesi beklenirken,hafta sonuna doğru kar yağışının İstanbul'u terk edeceği aktarıldı.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor - Son Dakika
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