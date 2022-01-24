Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün saat 19.30'da kapanacak

İstanbul'da devam eden kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle kent genelinde bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurmuştu. Yeni bir paylaşım daha yapan Vali Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatinin de erkene çekildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

TRAKYA İSTİKAMETİNDEN GELEN ARAÇLAR KENTE GİREMEYECEK

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların da kente girişi yasaklandı. Vali Yerlikaya, yasağın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini söyledi.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK

İstanbul genelinde devam eden kar yağışının, gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. AKOM, kar yağışının kent genelinde aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini ve bu tarihten sonra sıcaklıkların kademeli şekilde artacağı belirtti.