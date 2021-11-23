Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarını yerinde bulan Bahçeli, Türkiye'nin faiz kamburundan kurtulması gerektiğini belirtip hükümetin ekonomi politikasını desteklediklerini söyledi.

"YA KABULLENECEĞİZ YA DA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bahçeli, "Yüksek enflasyon faiz kur çaprazı sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yüksek faiz üretim politikasını kısıtlamaktadır. Türkiye bir karar vermek durumu ile karşı karşıyadır. Ya döngüyü kabulleneceğiz ya da yüksek faiz mücadele edeceğiz." dedi.

"YAPISAL ADIMLARIN ATILMASI ŞART KOŞULMUŞTUR"

Adım atılmasının şart olduğunu belirten Bahçeli, "Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır. Yapısal adımların atılması şart koşulmuştur. Türkiye bir bedel ödeyecekse üretim yapısını değiştirmek için yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASI DOĞRUDUR"

Hükümetin ekonomi politikasını doğru bulduklarını belirten Bahçeli, "Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, uzun vadede faiz üretime zarar vermektedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur." açıklamasını yaptı.