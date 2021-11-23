Üye Girişi
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur - Son Dakika

Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur

23.11.2021 11:47

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz hamlelerini desteklediğini söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin faiz kamburundan kurtulması gerektiğini belirterek, "Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur." açıklamalarında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarını yerinde bulan Bahçeli, Türkiye'nin faiz kamburundan kurtulması gerektiğini belirtip hükümetin ekonomi politikasını desteklediklerini söyledi.

"YA KABULLENECEĞİZ YA DA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bahçeli, "Yüksek enflasyon faiz kur çaprazı sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yüksek faiz üretim politikasını kısıtlamaktadır. Türkiye bir karar vermek durumu ile karşı karşıyadır. Ya döngüyü kabulleneceğiz ya da yüksek faiz mücadele edeceğiz." dedi.

"YAPISAL ADIMLARIN ATILMASI ŞART KOŞULMUŞTUR"

Adım atılmasının şart olduğunu belirten Bahçeli, "Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır. Yapısal adımların atılması şart koşulmuştur. Türkiye bir bedel ödeyecekse üretim yapısını değiştirmek için yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASI DOĞRUDUR"

Hükümetin ekonomi politikasını doğru bulduklarını belirten Bahçeli, "Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır, uzun vadede faiz üretime zarar vermektedir. Faiz geleceğimizden çalmaktır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur." açıklamasını yaptı.

Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur

Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomi, Türkiye, Faiz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:29 5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın 11:10 Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'ın "Aktör kumaşı zayıf" sözlerine yanıt: Beni sahnede izlesin
Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
11:32 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement