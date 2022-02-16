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Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

16.02.2022 00:43
Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberine göre New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,22 artışla 34.988,84 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artarak 4.471,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,53 kazançla 14.139,76 puana çıktı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası endeksler pozitif bir seyir izledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini belirterek, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği uyarısında bulunurken, Ukrayna krizinin çözülmesi için diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askeri birlikleri geri çekmeye başlamasının ardından petrol fiyatlarında da düşüş görüldü.

Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.37 itibarıyla yüzde 3,4 azalışla 93,2 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 3,6 azalarak 92,1 dolardan alıcı buldu

Tansiyonun azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2 seviyelerine yükseldi.

Jeopolitik risklerin yanı sıra yükselen enflasyon endişeleri de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 9,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Üretici fiyatlarına ilişkin son verinin fiyat baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak son toplantısına ait tutanakların yatırımcılar tarafından takip edileceğini, söz konusu tutanaklarda faiz artırımının ölçeğine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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