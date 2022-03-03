Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı

03.03.2022 10:06

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son dakika: Şubat ayında TÜFE yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık oldu. Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika: Şubat ayında TÜFE yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %47,01 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,54 artış gerçekleşti.

YORUMLAR (1)
  • Mamak - Karaağaç Halk Eğitimi Merkezi: Demekki neymiş? TÜİK başkanı değişince enflasyon da düşüyormuş... Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
500
Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı Şubat ayında en fazla karnabahar pahalandı Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67

Tüketici fiyat endeksi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Kanlı pusu: Günlerce takip ettiği husumetlisine kurşun yağdırdı
10:44 Ukrayna'ya yardım elini Türkiye de uzatıyor! 2 tır yola çıktı
10:41 Karısını balkondan atarak öldürmek istemişti! Şimdi cezaevinden özür mektupları yazıyor!
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement