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Son Dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı - Son Dakika

Son Dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı

10.01.2022 10:04

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye ulaştı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %46,6

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %52,5

İş gücü 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %22,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak %42,8 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %55,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,1'i tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı

ATIL İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %22,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak %22,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %10,9, İSTİHDAM ORANI %46,4

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 309 bin kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,0 puan artarak %46,4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin kişi artarak 29 milyon 746 bin kişi oldu.

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı

TARIM DIŞI KAYITSIZ ÇALIŞMA ORANI %17,9

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %29,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak %17,9 oldu.

YORUMLAR (2)
  • Kamil Toygar : Enflasyon istatistiğine güven yok uydurma olduğunu çoğunluk biliyor acaba bu verilere güvenmelimiyiz doğru mudur. Yoksa bunlarda uydurma mı? Halkın aklında bu habere karşı bu sorular var önce TÜİK doğru işler yaparak sarsılan güveni tesis etmeli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Fabrikalar tekstiller atölyeleri kunduracılar mobilyacılar mandıracılar küçükbaş hayvan sürüsü sahipleri işci bulamamaktan yakınıyor türkiyede işsizlik sorunu yok iş begenmeme sorunu var. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstihdam, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı - Son Dakika
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