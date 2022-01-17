Bakan Karaismailoğlu, Şile ve Ağva'da temaslarda bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şile ve Ağva'da çeşitli temaslarda bulundu.

Şile Belediyesi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şile Liman Başkanlığı, Şile Su Ürünleri Kooperatifi'ni de ziyaret eden Karaismailoğlu, Şile Limanı'nda mendirek incelemesinde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan, yapılması gerekenlere ilişkin talimat veren Karaismailoğlu, Şile-Ağva Otobanı şantiyesine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ağva'da bulunan Yeşilçay Deresi'ne uğrayan Karaismailoğlu, burada çevreye ilişkin bilgi aldı.