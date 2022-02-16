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Son Dakika | VakıfBank YUVAM Hesabı ile yurt dışındaki vatandaşların birikimleri Türkiye'de değer kazanıyor - Son Dakika

Son Dakika | VakıfBank YUVAM Hesabı ile yurt dışındaki vatandaşların birikimleri Türkiye'de değer kazanıyor

16.02.2022 11:17
Son Dakika | VakıfBank YUVAM Hesabı ile yurt dışındaki vatandaşların birikimleri Türkiye'de değer kazanıyor

Son dakika haberler... VakıfBank, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi uygulaması kapsamında YUVAM Hesabı'nı hayata geçirdi.

VakıfBank, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi uygulaması kapsamında YUVAM Hesabı'nı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve mavi kartlı müşterilerin, yurt dışı bankalardaki hesaplarından VakıfBank'a transfer edeceği dolar, avro ve sterlin para birimlerindeki tasarruflar, Merkez Bankası'nın özel dönüşüm kuru ile TL'ye dönüştürülecek.

Dövizden dönüşümlü kur korumalı hesaplarda olduğu gibi YUVAM Hesabı sahipleri de kur korumasının yanı sıra hesabın vadesine göre değişen oranlarda Merkez Bankası ilave getirisinden yararlanabilecek. Hesabın vade sonu tarihinde, hesabın faiz getirisi ile kur farkı getirisi ve Merkez Bankası ilave getiri tutarı toplamı kıyaslanacak ve büyük olan miktar hesaba yansıtılacak. YUVAM Hesabı'nda stopaj oranı sıfır olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık yaklaşımları gereği "kendisiyle birlikte ülke ekonomisini de büyütme" hedefiyle hareket eden bir banka olarak, Türk lirasının değer kazanımını desteklemek üzere ekonomi yönetimi tarafından geliştirilen uygulamaları hızla hayata geçirmeye önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda önce Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı, hemen ardından da Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı ilk devreye alan bankalar arasında yer aldıklarını aktaran Üstünsalih, "Şimdi ise YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. YUVAM Hesabı açmak isteyen müşterilerimiz, şubelerimizin yanı sıra VakıfBank Mobil ve internet bankacılığından da işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte Türk lirasına güvenen vatandaşlarımız için biz de üzerimize düşeni yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Bankası, geri dönüşüm, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

    Kaynak: AA

    Son Dakika Ekonomi Son Dakika | VakıfBank YUVAM Hesabı ile yurt dışındaki vatandaşların birikimleri Türkiye'de değer kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


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