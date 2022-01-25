Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. Kent genelinde olumsuz hava şartlarının vatandaşı en az şekilde etkilemesi için bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulduğunu söyledi. Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, herhangi bir değişiklik olmazsa seferler yarın saat 09.00'da tekrar başlayacak.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde # Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak Çarşamba) 09.00'a kadar durdurulmuştur."

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Öte yandan İstanbul'da kar yağışının akşam 18.00'den sonra etkisini artıracak. Bu kapsamda yolda kalanlar için metro seferleri uzatıldı. Kent genelinde tüm metrolar bugün 02.00'a kadar hizmet verecek.

MARMARAY BU GECE VE YARIN GECE ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamayla bu gece ve yarın gece Marmaray'ın ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.