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Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! - Son Dakika

Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!

25.01.2022 13:13

Son dakika: İstanbul'da aralıklarla süren ve etkili olan kar yağışı nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki tüm otogarlardan araç çıkışlarının yarın sabah 09.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. Kent genelinde olumsuz hava şartlarının vatandaşı en az şekilde etkilemesi için bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulduğunu söyledi. Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, herhangi bir değişiklik olmazsa seferler yarın saat 09.00'da tekrar başlayacak.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim; ilimizde # Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak Çarşamba) 09.00'a kadar durdurulmuştur."

Son Dakika: İstanbul'da tüm otogarlarda araç çıkışları yarın sabah 09.00'a kadar durduruldu

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Öte yandan İstanbul'da kar yağışının akşam 18.00'den sonra etkisini artıracak. Bu kapsamda yolda kalanlar için metro seferleri uzatıldı. Kent genelinde tüm metrolar bugün 02.00'a kadar hizmet verecek.

MARMARAY BU GECE VE YARIN GECE ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamayla bu gece ve yarın gece Marmaray'ın ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!
YORUMLAR (1)
  • Fato Çalışkan: ya sanki akp döneminde bu problemleri yaşamıyorduk her zaman böyleydi neden hemen istifa onlar 25 senede etmedi de imamoğlu edecek bırakın ya Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Şehirler Arası Otobüs, Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! - Son Dakika
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