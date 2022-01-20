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Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi - Son Dakika

Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi

20.01.2022 13:58
Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi

Son dakika! Milyonların merakla beklediği 2022 yılının ilk faiz kararı Merkez Bankası tarafından bugün açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu.

Geçen yıl 500 baz puan faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasalar tarafından merakla beklenen yılın ilk faiz kararını açıkladı.

Buna göre TCMB faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Aralık ayındaki son toplantı metninde Mart ayı sonuna kadar mevcut durumun gözleneceği ifade edilmişti.

TCMB Eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini 4 toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 14 seviyesine kadar indirdi.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine paralel faiz kararı sonrası döviz kurlarında ilk tepki olarak düşüş gözlendi. Yaklaşık 1 haftadır 13,50 düzeyinde seyreden dolar/TL karar öncesinde bulunduğu 13,40'ın hemen üzerinden 13,25'lere doğru geriledi. Euro/TL ise 15,25 düzeyinden 15,15'in altında çekildi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ve üyeler Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, Yusuf Tuna'nın katılımıyla toplanan Para Politikası Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

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Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Yılın ilk faiz kararı açıklandı! Yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi - Son Dakika
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