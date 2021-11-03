Sosyal yardım başvurusu yapmak e-Devlet ile çok kolay

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden nasıl yapılabileceğine dair video paylaşımı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları herkes için daha ulaşılabilir hale getirdi. Bakanlık sosyal yardımların e-Devlet üzerinden yapılabildiği yeni hizmetinin nasıl kullanıldığını sosyal medya üzerinden tanıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da Twitter hesabından paylaştığı videoda sosyal yardımlara e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılabileceği anlatıldı. Videoda ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardım başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği vurgulandı.