SPK'dan Turizm Sektörüne Destek! - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Turizm Sektörüne Destek!

SPK\'dan Turizm Sektörüne Destek!

SPK Başkanı Gönül, turizm şirketleri için 2023'te 3 halka arz yaptıklarını ve desteğin süreceğini belirtti.

26.11.2024 13:18
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa'da toplam 19 turizm firmasının işlem gördüğünü belirterek, "Bunların 13'ü BIST Turizm Endeksi'nde. Bu 13 şirketten 3'ünün de halka arzını 2023'te yaptık. SPK olarak turizm sektörüne verdiğimiz desteği bundan sonra da devam ettireceğiz." dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen "Turizm Yatırım Forumu" başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkanı Gönül, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu, son rakamların da bunu gösterdiğini söyledi.

Gönül, bu yılın ocak-eylül döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayısının yaklaşık 50 milyon olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aynı dönemde toplam turizm gelirinin 47 milyar dolar olarak gerçekleşmesi önemli bir gelişme. SPK olarak turizm sektörüne verdiğimiz desteği bundan sonra da devam ettireceğiz. Şu an Borsa'da toplam 19 turizm firması işlem görmekte, bunların 13'ü BIST Turizm Endeksi'nde. Bu 13 şirketten 3'ünün de halka arzını 2023'te yaptık. Sektöre desteğimizi sermaye piyasaları aracılığıyla vermeye devam ediyoruz.

Turizm firmalarımızın halka arzlarının devam etmesini canıgönülden istiyoruz. Halka arzlar sadece finans bulmanın bir yolu değil, kurumsallaşmanın, gelişmenin, dünyada bilinirliğin artmasının önemli bir yoludur. Halka arzların yanı sıra özellikle Gayrimenkul Yatırım Fonu olarak, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Geliştirme Fonları olarak turizm sektörüne hizmet edeceğimiz bir çok enstrümanımız var."

Şirketlerin en çok ilgi gösterdikleri diğer bir sermaye piyasası aracının ise borçlanma araçları olduğunu dile getiren Gönül, özellikle sürdürülebilir borçlanma araçlarının turizm sektörü için oldukça önemli bir kaynak teşkil ettiğini belirtti.

Gönül, "Dünya genelinde sürdürülebilirlik konusu özellikle büyüyen ekonomilerde önemli yer tutmakta. Önümüzdeki yıllarda bunun daha da gelişmesini bekliyoruz. Gelişen turizm sektörümüz ve sürdürülebilirlik, mutlaka yan yana yürüyen iki paydaş olacaktır. Faiz hassasiyetine sahip ihraççı ve yatırımcılar açısından faizsiz bir finansman aracı olan kira sertifikası ihracına imkan tanıdık. 22 Kasım 2024 itibarıyla BIST Turizm Endeksi'nde yer alan şirketlerimize, kira sertifikası ihracı ile 774 milyar liralık kaynak sağlandı, bunun daha artmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

SPK Başkanı Gönül, gelen talepler doğrultusunda mevzuatın genişletilmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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