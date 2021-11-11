Üye Girişi
SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

11.11.2021 23:12
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6,95 liradan, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6,95 liradan, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 350 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Ulusal Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onaylayan Kurul, Şekerbank T.A.Ş'nin 1,5 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 25 milyar lira (Tahvil/Finansman Bonosu) ve 5 milyar lira (Yapılandırılmış Borçlanma Aracı) borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Kurul, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ'nin (KRSTL) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle Tevfik Nusret Pamukçu'ya 2 milyon 60 bin 595 lira 32 kuruş ve Mehmet Emre Cihangir'e aynı sebeple 2 milyon 630 bin 188 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Mine Tozlu Sineren'e ise kurula gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte belge sunulması sebebiyle 586 bin 969 lira, Abaküs Denetim'e Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı değerleme raporları hazırlanması nedeniyle 325 bin 617 lira, Alternatif Denetim'e aynı sebeple 338 bin 88 kuruş, ATIG Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 51 bin 236 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret, Enerji, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı 23:08 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı
Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi 19:35 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz

Son Dakika Haberleri
23:08 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
23:02 Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
22:58 Öğrenci servisinden düşerek yaşamını yitiren kadının son anlarının kamera kaydı ortaya çıktı
22:12 Cem Yılmaz'da iddialı sözler: Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm
21:51 Hatalı sollama yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı
21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti
21:22 Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi         
23:09
Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı Sapık tehlikesi! 3 kişiyi elle tacizde etti, şikayet sonucu yakalandı         
23:02
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü Boşanma aşamasında olduğu eşini 4 çocuğunun gözleri önünde araçla duvar arasına sıkıştırıp öldürdü         
21:17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 23:16:36. #1.13#
SON DAKİKA: SPK haftalık bülteni - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement