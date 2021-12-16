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SPK haftalık bülteni - Son Dakika

SPK haftalık bülteni

16.12.2021 22:29
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kimteks Poliüretan'ın hisse başına 22,5-24 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 250 milyon liralık bedelli sermaye artırımı, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ise 51 milyon 449 bin 465 liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ (JANTS) pay piyasasında 17 Aralık 2020-10 Şubat 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, 8 isme toplamda 2,85 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ (PRZMA) pay piyasasında 5-18 Şubat 2020 dönemindeki işlemlerle ilgili 5 isme ve bir şirkete 373 bin lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 80 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nın 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Arsan Tekstil, Para Cezası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi


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