SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin bedelli sermaye artırım başvurusunu onaylarken 4 isme idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Avrupa Yatırım Holding AŞ'nin 7,25 milyon liralık, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 4 milyon 162,5 bin liralık, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 27 milyon liralık bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.

Kurul, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altıncı Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verdi katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerini onayladı.

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MRGYO) pay piyasasında 16 Ekim-24 Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yapılan incelemeler sonucunda 3 isme 2 milyon 664 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SPK, yapılan incelemeler sonucu Alan Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 31 bin lira; Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ (MEGAP) pay piyasasında 7-26 Ocak 2021'de gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir isme 794,1 bin lira idari para cezası verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 74 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.