SPK haftalık bülteni - Son Dakika

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SPK haftalık bülteni

03.03.2022 22:24
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Orfin Finansman AŞ'nin 400 milyon lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon lira, Ak Faktoring AŞ'nin 130 milyon lira, Doruk Faktoring AŞ'nin 90 milyon lira ve Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı başvurusuna onay verdi.

Kurul ayrıca, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 2,5 milyar liralık ve Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 480 milyon liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası İhracı başvurularını da onaylanmasına hükmetti.

SPK, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 2 milyon 934 bin 845 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Bir gerçek kişiye açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali gereği 478 bin 846 lira idari para cezası kesildi.

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) hesap ve işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda, 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 49 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlemlerin yapılmasına hükmetti.

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin (Şirket) 25.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 14.794.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat, pay satış fiyatı olarak esas alınmak suretiyle 15.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Alpha Ventures Investment LLP'ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin belirli şartlar altında onaylanmasına karar verildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Garanti Bankası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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