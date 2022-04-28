SPK haftalık bülteni - Son Dakika

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SPK haftalık bülteni

28.04.2022 23:26
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 26 liradan halka arzına onay verdi.

Kurul, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 145 milyon liralık, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 1 milyar 120 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 460 bin 500 liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Kurul ayrıca, Eko Faktoring AŞ'nin 188 milyon lira, Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 300 milyon avro borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

SPK, yapılan incelemeler sonucu Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 691 bin 658 lira ve Marbaş Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 436 bin 538 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında, 26 Ekim 2021-5 Kasım 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 8 kişi hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul, Sun Tekstil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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