SPK haftalık bülteni - Son Dakika
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SPK haftalık bülteni

07.10.2022 00:14
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hektaş Ticaret'in 1 milyar 290 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 380 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hektaş Ticaret'in 1 milyar 290 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 380 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Creditwest Faktoring'in 20 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Arena Finans Faktoring'in 60 milyon lira, Bilkom Bilişim Hizmetlerinin 800 milyon lira, Marka Mağazacılık'ın 425 milyon lira, Hedef Araç Kiralama ve Servis'in 2 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 6 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Hektaş Ticaret'in 1 milyar 290 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu ve 380 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Formet Metal ve Cam Sanayi'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu şartlı olarak onaylayan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK, kurulun 11 Nisan 2019 tarih ve 21/500 sayılı Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı ile 13 Ocak 2022 tarih ve 2/56 sayılı kararı uyarınca, "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" ile "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" olmak üzere iki ayrı listenin oluşturulmasına karar verdi. Bu kapsamda, "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınan 24 aracı kurum, 2 kalkınma ve yatırım bankası, 7 bağımsız denetim şirketi ve 6 danışmanlık şirketi (https://spk.gov.tr/Sayfa/Index/6/21) adresinde, "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınan 48 gayrimenkul değerleme şirketi de (https://spk.gov.tr/Sayfa/Index/6/22) adresinde ilan edildi.

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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK haftalık bülteni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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