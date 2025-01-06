Spot Doğal Gaz Fiyatı Düştü

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 468 lira 32 kuruş olarak belirlendi. ???????

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 330 bin 500 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 681 bin 124 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 468 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 348 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 91 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 844 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 246 milyon 793 bin 45 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 849 bin 399 metreküp olarak kayıtlara geçti.