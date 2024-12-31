Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi

Spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 12 bin 612 lira, işlem hacmi ise 6.19 milyon lira oldu.

31.12.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 612 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 189 bin 138 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 147 bin 696 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 612 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 495 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 242 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 981 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 250 milyon 987 bin 192 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 251 milyon 051 bin 522 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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