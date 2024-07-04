Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 661 Lira 61 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 661 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 898 bin 755 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 614 bin 156 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 661 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 211 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 194 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 128 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 984 bin 87 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 430 bin 177 metreküp olarak kayıtlara geçti.