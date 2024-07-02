Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 873 Lira 21 Kuruş - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 873 Lira 21 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 873 lira 21 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 759 bin 202 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 550 bin 280 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 873 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 9 metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 416 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 329 lira 55 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 95 milyon 931 bin 487 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 447 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

02.07.2024 14:21
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 873 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 759 bin 202 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 17 milyon 550 bin 280 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 873 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 9 metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 416 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 329 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 931 bin 487 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 447 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 873 Lira 21 Kuruş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 873 Lira 21 Kuruş - Son Dakika
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