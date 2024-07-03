Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 857 Lira 88 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 857 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 614 bin 156 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 759 bin 202 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 857 lira 88 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 520 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 400 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 314 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 562 bin 178 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 108 milyon 963 bin 961 metreküp olarak kayıtlara geçti.