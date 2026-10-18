Spot doğal gazda 1000 metreküpün fiyatı dün 19 bin 180 lira 89 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gazda 1000 metreküpün fiyatı dün 19 bin 180 lira 89 kuruş olarak belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 180 lira 89 kuruş oldu. Piyasada işlem hacmi 4 milyon 929 bin 484 lira, gaz ticaret miktarı ise 257 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 180 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 929 bin 484 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 60 bin 209 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 180 lira 89 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 257 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 139 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 221 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 140 milyon 331 bin 934 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 140 milyon 420 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gazda 1000 metreküpün fiyatı dün 19 bin 180 lira 89 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
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