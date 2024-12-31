Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 14,2 azalarak 1 milyar 282 milyon 976 bin 534 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 396 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1885 lira olarak belirlendi.