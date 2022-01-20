Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 469 bin 878 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 13 milyon 277 bin 114 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 59 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 236 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 259 milyon 243 bin 870 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 287 milyon 620 bin 566 metreküp olarak kayıtlara geçti.