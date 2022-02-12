Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 86 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 307 milyon 326 bin 931 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 159 milyon 492 bin 12 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 86 lira 40 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 30 milyon 471 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 388 lira 99 kuruş, satış fiyatı 9 bin 783 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 242 milyon 983 bin 900 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 274 bin 40 metreküp olarak kayıtlara geçti.