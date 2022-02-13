Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 65 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 108 milyon 515 bin 307 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 307 milyon 326 bin 931 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 65 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 781 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 367 lira 79 kuruş, satış fiyatı 9 bin 763 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 229 milyon 975 bin 557 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 219 milyon 677 bin 532 metreküp olarak kayıtlara geçti.