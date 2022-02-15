Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 546 lira 47 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 413 bin 938 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 210 milyon 71 bin 894 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 546 lira 47 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 358 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 885 lira 70 kuruş, satış fiyatı 9 bin 260 lira 8 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 234 milyon 114 bin 505 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 249 milyon 497 bin 699 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
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