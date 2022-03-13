Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.03.2022 14:23
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 689 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 689 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 62 milyon 731 bin 127 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 76 milyon 851 bin 716 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 689 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 474 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 980 lira 39 kuruş, satış fiyatı 9 bin 399 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 256 milyon 193 bin 121 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 253 milyon 331 bin 820 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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