Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 688 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 679 bin 800 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 51 milyon 293 bin 80 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 688 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 571 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 39 lira 20 kuruş, satış fiyatı 11 bin 337 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 493 bin 683 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 131 bin 734 metreküp olarak kayıtlara geçti.