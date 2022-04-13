Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

13.04.2022 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 676 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 676 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 66 milyon 7 bin 65 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 679 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 676 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 652 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 26 lira 96 kuruş, satış fiyatı 11 bin 326 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 561 bin 151 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 157 milyon 70 bin 845 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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