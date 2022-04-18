Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

18.04.2022 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 975 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 975 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 45 milyon 416 bin 790 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 24 milyon 124 bin 183 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 975 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 791 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 334 lira 93 kuruş, satış fiyatı 11 bin 616 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 798 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 243 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:17:43. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement