Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

15.05.2022 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 374 bin 536 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 26 milyon 401 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 54 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 219 lira 45 kuruş, satış fiyatı 11 bin 507 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 323 bin 225 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 846 bin 52 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:29:32. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement