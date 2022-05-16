Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 874 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 72 milyon 989 bin 478 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 24 milyon 374 bin 536 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 874 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 147 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 230 lira 22 kuruş, satış fiyatı 11 bin 517 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 664 bin 449 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 503 bin 624 metreküp olarak kayıtlara geçti.