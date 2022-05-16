SSB Başkanı İsmail Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

SSB Başkanı İsmail Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu Açıklaması

16.05.2022 14:39
SSB Başkanı İsmail Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Sanayi ve teknoloji ekosistemi iyi olmadan savunma sanayisinin iyi olması mümkün değil. Bu, toptan yürüyüş. Bu piramidin tabanı güçlü olmadan, her tarafa bu güç yayılmadan bir alanın güçlü olması mümkün değil.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Sanayi ve teknoloji ekosistemi iyi olmadan savunma sanayisinin iyi olması mümkün değil. Bu, toptan yürüyüş. Bu piramidin tabanı güçlü olmadan, her tarafa bu güç yayılmadan bir alanın güçlü olması mümkün değil. O halde bu yürüyüş, bu çıkış bütün alanlarda kendini göstermeli." dedi.

Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde yaptığı konuşmada, bir ülkenin savunmasının top, tüfek ve silahlı kuvvetlerden ibaret görülmemesi gerektiğini, enerji, bilişim, iletişim, sağlık ve tarım gibi alanların da ülke güvenliğiyle yakından ilgili olduğunu ifade etti.

Bilişim alanının gelişmesinin diğer alanlar ve savunma sanayisi açısından önemine işaret eden Demir, "Sanayi ve teknoloji ekosistemi iyi olmadan savunma sanayisinin iyi olması mümkün değil. Bu, toptan yürüyüş. Bu piramidin tabanı güçlü olmadan, her tarafa bu güç yayılmadan bir alanın güçlü olması mümkün değil. O halde bu yürüyüş, bu çıkış bütün alanlarda kendini göstermeli. Bunun da en zirve alanı bilişim." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Başkanlığın koordinasyonunda, Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çalışmalarını sürdüren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirme adına önemli bir adım attıklarını dile getirerek, "Kümelenmemiz kısa süre içinde 200 üye firmaya ulaşmış ve yerli imkanlarla geliştirilen 300 ürün, 400'den fazla hizmet ve eğitimi bünyesinde barındıran bir platform haline gelmiştir." diye konuştu.

Gençlerin fikirlerini ve projelerini hayata geçirmek için büyük bir heyecanla destek beklediklerini ifade eden Demir, bu kapsamda üniversite toplulukları, kulüpleri ve dernekleri ile koordinasyon halinde öğrencilerle buluşmayı görev haline getirdiklerini, onlara gelecek yolculuğuyla ilgili fikirler ve imkanlar sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Demir, bir ülkenin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş, genç ve dinamik insan gücü olduğunu vurgulayarak, gençlerin iyi yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Gençlere yönelik Vizyoner Genç Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten Demir, "vizyonergenc.com" internet sayfası aracılığıyla güncel savunma sanayisi gelişmelerinden haberdar olunabildiğini, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlar ile tavsiyelerin öğrenilebildiğini, güncel staj ve iş olanaklarının takip edilebildiğini, proje ve fikirlerin paylaşılabildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'ndeki stantları gezdi Bakan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'ndeki stantları gezdi Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu: 'Dünya ile rekabet gücü yüksek bir Türkiye inşa ettik' Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu: 'Dünya ile rekabet gücü yüksek bir Türkiye inşa ettik'

Togo Cumhuriyeti, İsmail Demir, gençlik, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SSB Başkanı İsmail Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:38:40. #1.12#
SON DAKİKA: SSB Başkanı İsmail Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement