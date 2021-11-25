Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirmişti. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatılmıştı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir Starbucks şubesinde çalışan Hepatit A'lı personel, paniğe neden olmuştu. Şirket yetkilileri, personelin dağıttığı kahvelerden içen binlerce kişinin hastalık şüphesi taşıdığını belirterek, aşı olmalarını istemişti.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks 'ın Türkiye 'deki mağazalarını kapatacağı ileri sürüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine marka, bir kullanıcının bu konudaki mesajına yanıt verdi.

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