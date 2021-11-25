Üye Girişi
Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz - Son Dakika

Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

25.11.2021 14:36
Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bir kullanıcının sorusuna cevap veren firma, "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı ileri sürüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine marka, bir kullanıcının bu konudaki mesajına yanıt verdi.

"KAHVE KEYFİNİZE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Resmi Starbucks Türkiye hesabı üzerinden verilen yanıtta "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadesi yer aldı.

Starbuck Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor mu? Dünyaca ünlü kahve zinciri Twitter'dan yanıt verdi

ABD'DEKİ ŞUBESİNDE HEPATIT A PANİĞİ YAŞANMIŞTI

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir Starbucks şubesinde çalışan Hepatit A'lı personel, paniğe neden olmuştu. Şirket yetkilileri, personelin dağıttığı kahvelerden içen binlerce kişinin hastalık şüphesi taşıdığını belirterek, aşı olmalarını istemişti.

Çalışanın Hepatit A testinin pozitif çıktığını 17 Kasım'da öğrenen Camden County Sağlık Departmanı, şubede inceleme yapıldığını bildirmişti. Hijyen koşullarının ihlal edilmediği görülse de bütün çalışanlar aşılanana kadar şube kapatılmıştı.

Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz

Tam Gemi Şok Denemeleri, Starbucks, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir 14:20 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi

Son Dakika Haberleri
14:36 Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz
14:31 Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!
14:19 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir
14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi! Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!         
14:32
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi         
11:20
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar!         
10:20
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:46:24. #1.12#
SON DAKİKA: Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement